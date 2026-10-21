美国制裁三家伊朗铁路公司——德国之声

10月1日，美国对三家伊朗铁路公司、七家汽车制造商以及五家外国汽车零部件供应商实施制裁。这些限制措施成为美国“Economic Outcast”行动的一部分，德国之声报道。

美国财政部表示，伊朗铁路和汽车行业为该国提供收入和物流能力，并与伊斯兰革命卫队的网络有关联。

伊朗发展陆路路线

由于海上贸易面临困难，德黑兰正扩大使用陆路走廊。伊朗铁路管理机构负责对外贸易的总经理沙赫里亚尔·纳吉扎德表示，该国铁路网拥有约1.5万公里的干线和支线轨道、超过3.5万辆货车以及近500台柴油机车。

据他介绍，在截至2026年3月的一年中，伊朗铁路运输了约4400万吨货物，而一年前约为4000万吨。该国当局计划今年将这一指标提高至5400万吨。伊朗拥有13个铁路边境口岸，与土耳其、阿塞拜疆、阿富汗和巴基斯坦相连，并经由土库曼斯坦与中亚和中国相连。

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延误限制运输

据德国之声援引彭博社的数据，从中国西安到德黑兰的货运列车班次已从每周约一班增加至每三至四天一班。9月，其中一列火车经哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦，将汽车零部件、消费品和其他货物运至伊朗的萨拉赫斯。

不过，一家中国货运公司告诉德国之声，在当前条件下，从中国西部经铁路运抵德黑兰的实际运输时间可能为50至60天，尽管单次运输的预期过境时间估计为14至16天。沿类似路线的公路运输大约需要22至25天。海关检查、轨距变更、列车可用性、支付问题和制裁限制都会影响运输时间。

总部位于伦敦的Middle East Analytica负责人阿里雷扎·萨拉瓦蒂指出，铁路可用于供应汽车零部件、机械、电子产品和其他至关重要的工业品。同时，他强调，集装箱列车无法在运输量和运输成本方面取代海运。

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