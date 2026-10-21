США 1 октября ввели санкции против трех иранских железнодорожных компаний, а также семи автопроизводителей и пяти иностранных поставщиков автокомпонентов. Ограничения стали частью американской операции Economic Outcast, сообщает Deutsche Welle.

Министерство финансов США заявило, что железнодорожная и автомобильная отрасли Ирана обеспечивают государству доходы и логистические возможности и связаны с сетями Корпуса стражей исламской революции.

Иран развивает сухопутные маршруты

Тегеран наращивает использование сухопутных коридоров из-за осложнений в морской торговле. Железнодорожная сеть страны насчитывает около 15 тыс. км главных и второстепенных путей, более 35 тыс. вагонов и почти 500 тепловозов, заявил генеральный директор по внешней торговле иранской железнодорожной администрации Шахрияр Нагизаде.

По его словам, в году, завершившемся в марте 2026 года, иранские железные дороги перевезли около 44 млн тонн грузов против примерно 40 млн тонн годом ранее. Власти страны планируют довести этот показатель до 54 млн тонн в этом году. Иран имеет 13 железнодорожных пограничных переходов, обеспечивающих сообщение с Турцией, Азербайджаном, Афганистаном и Пакистаном, а через Туркменистан — с Центральной Азией и Китаем.

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Задержки ограничивают перевозки

Согласно данным Bloomberg, которые приводит Deutsche Welle, частота грузовых рейсов из китайского Сианя в Тегеран выросла примерно с одного в неделю до одного раза в три-четыре дня. В сентябре один из поездов перевез автокомпоненты, потребительские товары и другие грузы через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан в Серахс в Иране.

Однако китайская грузовая компания сообщила DW, что фактический срок доставки по железной дороге из западного Китая в Тегеран в нынешних условиях может составлять 50–60 дней, хотя ожидаемое время транзита отдельного рейса оценивалось в 14–16 дней. Автомобильная перевозка по аналогичному маршруту занимает ориентировочно 22–25 дней. На сроки влияют таможенные проверки, смена ширины колеи, доступность поездов, проблемы с платежами и санкционные ограничения.

Глава лондонской Middle East Analytica Алиреза Салавати отметил, что железная дорога может быть полезна для поставок автокомпонентов, техники, электроники и других критически важных промышленных товаров. В то же время он подчеркнул, что контейнерные поезда не способны заменить морские перевозки по объемам и стоимости транспортировки.

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