На станции Лахор-Кантонмент в Пакистане установили компьютеризированную систему централизованного управления сигналами, стрелками и маршрутами поездов (CBI). Она должна заменить ручную систему перевода стрелок, использовавшуюся десятилетиями. Пробную эксплуатацию новой системы на станции начали 21 октября.

Автоматизированный контроль маршрутов

Как сообщает Dawn, система позволяет операторам управлять сигналами и стрелками через компьютерный интерфейс. Перед разрешением на движение она проверяет доступность выбранного маршрута и положение стрелок, а также не допускает конфликтных перемещений поездов.

В случае неисправности система должна переводить сигналы в ограничительный режим, что призвано снизить риск аварий из-за конфликтов маршрутов или сбоев сигнализации. После монтажа, тестирования и ввода в эксплуатацию несколько поездов безопасно прошли через новую систему в ходе первоначальных испытаний.

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Суперинтендант железнодорожного дивизиона Лахора Инамулла Хан заявил, что система автоматически устанавливает маршрут, фиксирует операционные действия, связанные с централизацией, и позволяет контролировать работу дежурных операторов.

Планы для главного вокзала Лахора

По словам Хана, модернизация в дивизионе Лахора началась со станции Шахдара, а позднее систему также установили на станциях Райвинд и Окара-Кантонмент. Приоритетность работ на станции Лахор-Кантонмент он объяснил сложной конфигурацией ее путевого хозяйства.

Пакистанские железные дороги планируют установить такую же систему на главном железнодорожном вокзале Лахора в течение ближайших нескольких месяцев. Представитель проекта CBI сообщил изданию, что систему уже установили на всех станциях от Шахдары до Лахора, за исключением главной станции Лахора и станции Ханевал.

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