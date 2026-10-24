Китайские и турецкие ученые исследовали геологическое формирование месторождения Кызылджаорен — крупнейшего известного месторождения редкоземельных элементов в Турции — и оценили его минерализацию как небольшую по масштабу. Как сообщает South China Morning Post, исследователи считают, что объект вряд ли в ближайшее время станет крупной глобальной альтернативой нынешним производителям редкоземельных элементов.

Руководитель исследования, профессор Университета науки и технологий Китая и Hebei GEO University Ян Сяоюн заявил, что минерализация в Кызылджаорен является «небольшой по масштабу» и все еще далека от крупных редкоземельных месторождений. По его словам, доказательств существования значительных залежей редкоземельных элементов в Турции или других странах Ближнего Востока пока нет.

Как формировалось месторождение

Рецензируемое исследование было опубликовано онлайн в журнале Acta Geologica Sinica 9 октября. В работе участвовали специалисты Китайского университета горного дела и технологий, Университета науки и технологий Китая, Hebei GEO University, Стамбульского университета Джеррахпаша, Shanxi Energy Institute и Сианьского центра Геологической службы Китая.

Авторы проанализировали геохимию пород, минералогические данные, содержание микроэлементов во флюорите и изотопы стронция. Они описали три этапа образования месторождения: проникновение карбонатитовой магмы в окружающие породы, отделение жидкой фазы и формирование гидротермальных флюидов, обогащенных редкоземельными элементами, фтором и сульфатами, а также влияние атмосферных вод. На последнем этапе откладывались флюорит, барит и редкоземельные минералы.

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Оценки руды и сложности добычи

В предварительной оценке, на которую ссылается статья, объем редкоземельной руды Кызылджаорен составил около 4,67 млн тонн при среднем содержании 2,78%. В то же время этот показатель отражает общий объем руды, а не объем переработанных оксидов редкоземельных элементов, поэтому прямое сравнение с данными по другим месторождениям ограничено различиями в стандартах отчетности.

Для сравнения, крупнейшее в мире месторождение Баян-Обо во Внутренней Монголии имеет более 57,4 млн тонн запасов редкоземельных элементов при среднем содержании около 6% оксидов. Ян отметил, что Кызылджаорен относится к тому же общему классу магматических карбонатитов, что и китайское месторождение Маонюпин, но существенно отличается от Баян-Обо по масштабу.

Дополнительным препятствием являются экологические риски: в отдельных образцах из Кызылджаорен обнаружили более 1 000 частей на миллион тория. Ученый подчеркнул, что это не средний показатель для всего месторождения, однако добыча редкоземельных элементов имеет экологическую цену. Он также отметил, что работа носит исключительно академический характер и сама по себе не способна изменить глобальные цепочки поставок.

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