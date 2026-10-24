В Лахоре задержали подозреваемого в нападении на женщину на скутере — Dawn

В Лахоре, Пакистан, полиция заявила о задержании мужчины, которого подозревают в нападении на молодую женщину, управлявшую скутером, на дороге Мозанг-Линк-Роуд. По данным Dawn, инцидент произошел поздно вечером в четверг, а опубликованная запись с камер наблюдения вызвала общественный резонанс.

Обстоятельства нападения

На записи, по данным полиции, видно, как мужчина на мотоцикле обогнал скутер потерпевшей и остановился перед ним. После этого он тянул женщину за волосы и неоднократно бил ее пощечинами. Нападение произошло в присутствии других людей, однако никто из очевидцев не вмешался, чтобы помочь потерпевшей.

Согласно предварительным данным полиции, женщина получила травмы лица, в том числе перелом носовой кости. Правоохранители также заявили, что подозреваемый бросил на землю ее сумку с ноутбуком стоимостью около 90 тысяч пакистанских рупий, из-за чего устройство получило значительные повреждения.

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Задержание подозреваемого

Полиция идентифицировала задержанного как Гулама Мустафу. По ее данным, его разыскали с помощью записей с десятков камер Управления безопасных городов Пенджаба и других следственных мероприятий. Специальная группа работала под руководством суперинтендантки полиции района Сивил-Лайнс Манизы Карамат.

Уголовное дело против мужчины зарегистрировали по жалобе отца потерпевшей. Полиция сообщила, что после задержания его взяли под стражу.

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