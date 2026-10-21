1 października USA nałożyły sankcje na trzy irańskie spółki kolejowe, a także siedmiu producentów samochodów i pięciu zagranicznych dostawców komponentów motoryzacyjnych. Ograniczenia stały się częścią amerykańskiej operacji Economic Outcast, informuje Deutsche Welle.

Departament Skarbu USA oświadczył, że irański sektor kolejowy i motoryzacyjny zapewnia państwu dochody oraz możliwości logistyczne i jest powiązany z sieciami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Iran rozwija trasy lądowe

Teheran zwiększa wykorzystanie korytarzy lądowych z powodu utrudnień w handlu morskim. Sieć kolejowa kraju liczy około 15 tys. km głównych i drugorzędnych torów, ponad 35 tys. wagonów oraz niemal 500 lokomotyw spalinowych — powiedział Szahriar Naghizade, dyrektor generalny ds. handlu zagranicznego w irańskiej administracji kolejowej.

Według niego w roku zakończonym w marcu 2026 roku irańskie koleje przewiozły około 44 mln ton ładunków wobec około 40 mln ton rok wcześniej. Władze kraju planują zwiększyć ten wskaźnik do 54 mln ton w tym roku. Iran ma 13 kolejowych przejść granicznych, zapewniających połączenia z Turcją, Azerbejdżanem, Afganistanem i Pakistanem, a przez Turkmenistan — z Azją Centralną i Chinami.

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Opóźnienia ograniczają przewozy

Według danych Bloomberga, przytoczonych przez Deutsche Welle, częstotliwość pociągów towarowych z chińskiego Xi’an do Teheranu wzrosła z około jednego tygodniowo do jednego co trzy–cztery dni. We wrześniu jeden z pociągów przewiózł komponenty motoryzacyjne, towary konsumpcyjne i inne ładunki przez Kazachstan, Uzbekistan i Turkmenistan do Sarachs w Iranie.

Jednak chińska firma przewozów towarowych poinformowała DW, że rzeczywisty czas dostawy koleją z zachodnich Chin do Teheranu w obecnych warunkach może wynosić 50–60 dni, choć oczekiwany czas tranzytu pojedynczego kursu szacowano na 14–16 dni. Transport drogowy podobną trasą zajmuje około 22–25 dni. Na terminy wpływają kontrole celne, zmiana rozstawu torów, dostępność pociągów, problemy z płatnościami oraz ograniczenia sankcyjne.

Szef londyńskiej Middle East Analytica Alireza Salavati zauważył, że kolej może być przydatna do dostaw komponentów motoryzacyjnych, maszyn, elektroniki i innych krytycznie ważnych towarów przemysłowych. Jednocześnie podkreślił, że pociągi kontenerowe nie są w stanie zastąpić transportu morskiego pod względem wolumenu i kosztów przewozu.

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