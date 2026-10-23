W Izraelu, na Zachodnim Brzegu Jordanu, podczas strzelaniny zginęło dwóch izraelskich żołnierzy: 23-letni starszy sierżant Ron Yonatan Roitman z Aszkelonu oraz 20-letni sierżant Yuval Shai Svilem z Hod ha-Szaron. Trzech innych wojskowych odniosło lekkie obrażenia i zostało przewiezionych, aby otrzymać pomoc medyczną.

Strzelanina na skrzyżowaniu

Jak informuje Jerusalem Post, obaj zabici służyli w batalionie Ari nr 775 Brygady Poszukiwawczo-Ratowniczej Sił Obronnych Izraela. Roitman był dowódcą drużyny, a Svilem żołnierzem bojowym.

Według izraelskiego wojska dwaj uzbrojeni napastnicy, którzy poruszali się samochodem i mieli karabin M4 oraz pistolet, otworzyli ogień do czterech żołnierzy na skrzyżowaniu Judea. IDF oświadczyły, że napastnicy prawdopodobnie planowali przejechać przez skrzyżowanie i przeprowadzić większy atak na ruchliwej trasie nr 35, lecz według oceny wojska zrozumieli, że nie będą mogli kontynuować jazdy.

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Operacja w rejonie Hebronu

Dowódca Centralnego Dowództwa, generał dywizji Avi Bluth, oświadczył, że tego ranka udaremniono poważny atak przeciwko izraelskim cywilom. Złożył kondolencje rodzinom dwóch poległych żołnierzy.

Bluth ogłosił również znaczącą operację antyterrorystyczną oraz wprowadzenie blokady w rejonach Hebronu i Halhul. Według niego izraelskie siły zamierzają pociągnąć napastników do odpowiedzialności i zlikwidować infrastrukturę terrorystyczną.

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