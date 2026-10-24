W Etiopii szef Narodowej Służby Wywiadu i Bezpieczeństwa Redwan Hussein wezwał państwa regionu do wspólnego zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Czerwonym. Na forum w mieście Bahyr Dar 23 października oświadczył, że kilka państw nadbrzeżnych nie jest w stanie samodzielnie zagwarantować bezpieczeństwa tego szlaku morskiego, informuje The Rio Times.

Oświadczenie na forum w Bahyr Dar

Wystąpienie odbyło się podczas Dialogu Specjalnych Wysłanników w ramach 12. Forum Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa w Afryce. Wydarzenie trwa od 23 do 25 października pod hasłem „Drogi do pokoju w Afryce: suwerenność gospodarcza i transformacja geopolityczna”.

Hussein oświadczył, że militaryzacja regionu, rywalizacja państw zagranicznych oraz wznowione ataki na statki handlowe w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab wywierają presję na szlaki handlowe. Wezwał do wspólnych działań państw regionu przy wsparciu wiarygodnych partnerów międzynarodowych.

Etiopia nie ma dostępu do morza, jednak, według Husseina, w handlu morskim jest całkowicie zależna od Morza Czerwonego. Cieśnina Bab al-Mandab łączy Morze Czerwone z Zatoką Adeńską i jest ważnym szlakiem dla statków podróżujących między Azją, Kanałem Sueskim i Europą.

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Stanowiska uczestników i spór z Erytreą

Specjalny wysłannik sekretarza generalnego ONZ ds. Rogu Afryki Guang Cong nazwał sytuację w regionie polikryzysem. Jak stwierdził, wojny w Sudanie, Sudanie Południowym i Somalii, a także zagrożenia dla żeglugi na Morzu Czerwonym są ze sobą ściśle powiązane.

Wysłannicy Niemiec i Francji również podkreślili potrzebę wzmocnienia współpracy wielostronnej, wsparcia inicjatyw pokojowych prowadzonych przez państwa regionu oraz integracji gospodarczej.

Podczas dyskusji doradca premiera Etiopii ds. Afryki Wschodniej Getachew Reda oświadczył, że Erytrea kontynuuje działania podsycające kryzys. Wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Erytrei odrzuciło oskarżenia Addis Abeby dotyczące wkroczenia wojsk erytrejskich na terytorium Etiopii.

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