В Израиле, на Западном берегу Иордана, во время стрельбы погибли двое израильских военных — 23-летний старший сержант Рон Йонатан Ройтман из Ашкелона и 20-летний сержант Юваль Шай Свилем из Ход-ха-Шарона. Еще трое военнослужащих получили легкие ранения и были доставлены для оказания медицинской помощи.

Стрельба на перекрестке

Как сообщает Jerusalem Post, оба погибших служили в батальоне «Ари» №775 поисково-спасательной бригады Армии обороны Израиля. Ройтман был командиром отделения, а Свилем — боевым военнослужащим.

По данным израильских военных, двое вооруженных нападавших, передвигавшихся на автомобиле и имевших винтовку M4 и пистолет, открыли огонь по четырем военнослужащим на перекрестке Иудеи. В ЦАХАЛ заявили, что нападавшие, вероятно, планировали проехать перекресток и совершить более масштабное нападение на оживленной трассе №35, однако, по оценке военных, поняли, что не смогут продолжить движение.

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Операция в районе Хеврона

Командующий Центральным командованием генерал-майор Ави Блут заявил, что тем утром была сорвана серьезная атака против израильских гражданских лиц. Он выразил соболезнования семьям двух погибших военных.

Блут также объявил о значительной контртеррористической операции и введении оцепления в районах Хеврона и Халхуля. По его словам, израильские силы намерены привлечь нападавших к ответственности и ликвидировать террористическую инфраструктуру.

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