В Йемене готовятся открыть маршрут помощи в Таиз — Asharq Al-Awsat

В Йемене правительственные чиновники, местные власти и гуманитарные организации готовятся открыть маршрут через один из основных въездов в Таиз для доставки необходимой помощи. Операцию планируют провести в ближайшие дни, сообщает Asharq Al-Awsat.

Конвой для Таиза

Министр по делам молодежи и спорта Йемена и глава Комитета народной мобилизации и правительственной поддержки вооруженных сил Найеф аль-Бакри заявил, что комитет координирует действия с международными партнерами, чтобы помочь жителям Таиза. По его словам, готовящийся гуманитарный конвой должен доставить топливо, медикаменты и другие товары первой необходимости.

Аль-Бакри сообщил, что комитет поддерживает постоянный контакт с губернатором провинции и изучает возможные маршруты и точки доступа для поставок. По его словам, также продолжаются обсуждения с Международным комитетом Красного Креста относительно возможной роли организации в доставке помощи.

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Помощь из регионов

Чиновник заявил, что провинция Хадрамаут должна направить в Таиз помощь, пожертвованную ее жителями. Комитет также обратился в Центр гуманитарной помощи и поддержки короля Салмана с просьбой о дополнительной помощи для провинции.

По словам аль-Бакри, в результате войны в Йемене были перемещены более 200 тысяч семей. Комитет уже проводил гуманитарную кампанию для жителей районов Аль-Субайха, Аль-Мудараба и Рас-эль-Ара, а также координирует помощь пострадавшим в провинции Ад-Дали.

В ближайшие дни гуманитарные операции планируют расширить на районы западного побережья, в частности Маузу, Аль-Вазию и Моху, где, по словам министра, наблюдаются значительные волны перемещения населения. Помощь также должна быть направлена в лагеря для перемещенных лиц в провинциях Аден и Лахдж. В провинции Шабва комитет организует конвои для районов, где продолжаются боевые столкновения, а из провинции Аль-Махра готовят конвой в Аль-Джауф.

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