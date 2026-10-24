W Jemenie urzędnicy rządowi, władze lokalne i organizacje humanitarne przygotowują się do otwarcia trasy przez jedno z głównych wejść do Taiz, aby dostarczyć niezbędną pomoc. Operację planuje się przeprowadzić w najbliższych dniach, informuje Asharq Al-Awsat.

Konwój dla Taiz

Minister młodzieży i sportu Jemenu oraz przewodniczący Komitetu Mobilizacji Ludowej i Rządowego Wsparcia Sił Zbrojnych Najef al-Bakri oświadczył, że komitet koordynuje działania z partnerami międzynarodowymi, aby pomóc mieszkańcom Taiz. Według niego przygotowywany konwój humanitarny ma dostarczyć paliwo, leki i inne towary pierwszej potrzeby.

Al-Bakri poinformował, że komitet utrzymuje stały kontakt z gubernatorem prowincji i bada możliwe trasy oraz punkty dostępu dla dostaw. Według niego trwają również rozmowy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża dotyczące możliwej roli organizacji w dostarczaniu pomocy.

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Pomoc z regionów

Urzędnik oświadczył, że prowincja Hadramaut ma wysłać do Taiz pomoc przekazaną przez jej mieszkańców. Komitet zwrócił się również do Centrum Pomocy Humanitarnej i Pomocy Króla Salmana z prośbą o dodatkowe wsparcie dla prowincji.

Według al-Bakriego w wyniku wojny w Jemenie przesiedlono ponad 200 tysięcy rodzin. Komitet przeprowadził już kampanię humanitarną dla mieszkańców rejonów Al-Subajha, Al-Mudaraba i Ras al-Ara, a także koordynuje pomoc dla poszkodowanych w prowincji Ad-Dali.

W najbliższych dniach operacje humanitarne planuje się rozszerzyć na obszary zachodniego wybrzeża, w tym Mauza, Al-Wazija i Mocha, gdzie, według ministra, obserwowane są znaczne fale przesiedleń ludności. Pomoc ma również trafić do obozów dla osób przesiedlonych w prowincjach Aden i Lahdż. W prowincji Szabwa komitet organizuje konwoje do rejonów, gdzie trwają starcia zbrojne, natomiast z prowincji Al-Mahra przygotowywany jest konwój do Al-Dżaufu.

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