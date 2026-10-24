У Ємені готують відкрити маршрут для допомоги до Таїза — Asharq Al-Awsat

У Ємені урядовці, місцева влада та гуманітарні організації готуються відкрити маршрут через один з основних в’їздів до Таїза для доставки необхідної допомоги. Операцію планують провести найближчими днями, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Конвой для Таїза

Міністр молоді та спорту Ємену та голова Комітету народної мобілізації й урядової підтримки збройних сил Найєф аль-Бакрі заявив, що комітет координує дії з міжнародними партнерами, щоб допомогти жителям Таїза. За його словами, підготовлюваний гуманітарний конвой має доправити паливо, медикаменти та інші товари першої потреби.

Аль-Бакрі повідомив, що комітет підтримує постійний контакт із губернатором провінції та вивчає можливі маршрути й точки доступу для постачання. За його словами, також тривають обговорення з Міжнародним комітетом Червоного Хреста щодо можливої ролі організації в доставці допомоги.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Допомога з регіонів

Посадовець заявив, що провінція Хадрамаут має надіслати до Таїза допомогу, пожертвувану її жителями. Комітет також звернувся до Центру гуманітарної допомоги та підтримки короля Салмана з проханням про додаткову допомогу для провінції.

За словами аль-Бакрі, внаслідок війни в Ємені були переміщені понад 200 тисяч сімей. Комітет уже проводив гуманітарну кампанію для жителів районів Аль-Субайха, Аль-Мудараба та Рас-ель-Ара, а також координує допомогу постраждалим у провінції Ад-Далі.

Найближчими днями гуманітарні операції планують розширити на райони західного узбережжя, зокрема Мауза, Аль-Вазія та Моха, де, за словами міністра, спостерігаються значні хвилі переміщення населення. Допомогу також мають спрямувати до таборів для переміщених осіб у провінціях Аден і Лахдж. У провінції Шабва комітет організовує конвої для районів, де тривають бойові зіткнення, а з провінції Аль-Махра готують конвой до Аль-Джауфа.

Читай нас у