也门准备开通通往塔伊兹的援助路线——Asharq Al-Awsat

也门政府官员、地方当局和人道主义组织正准备通过通往塔伊兹的一个主要入口开通一条路线，以运送必要援助。此次行动计划在未来几天内进行，Asharq Al-Awsat报道。

前往塔伊兹的车队

也门青年和体育部长、人民动员委员会及政府武装部队支持委员会主席奈伊夫·巴克里表示，该委员会正与国际伙伴协调行动，以帮助塔伊兹居民。据他介绍，正在筹备的人道主义车队将运送燃料、药品和其他必需品。

巴克里表示，该委员会与该省省长保持持续联系，并正在研究物资供应的可能路线和通道。他说，与红十字国际委员会就该组织可能在运送援助中发挥的作用进行的讨论也仍在继续。

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来自地区的援助

这名官员表示，哈德拉毛省将向塔伊兹运送由当地居民捐赠的援助物资。该委员会还向萨勒曼国王人道主义援助和救济中心请求为该省提供额外援助。

巴克里表示，由于也门战争，超过20万个家庭流离失所。该委员会此前已为阿尔苏拜哈、阿尔穆达拉巴和拉斯阿拉地区居民开展人道主义行动，并正协调对阿德达利省受影响民众的援助。

未来几天，人道主义行动计划扩大至西海岸地区，包括毛扎、阿尔瓦齐亚和穆哈，部长称这些地区正出现大规模人口流离失所潮。援助还将被送往亚丁省和拉赫季省境内的流离失所者营地。在舍卜沃省，该委员会正为仍在发生武装冲突的地区组织车队；同时，正从马哈拉省筹备前往焦夫的车队。

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