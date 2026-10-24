Vanuatu odwołało ostrzeżenie przed tsunami ogłoszone po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6,9 u wybrzeży kraju. Poinformowało o tym Centrum Ostrzegania przed Tsunami na Pacyfiku, przekazuje NDTV World.

Skorygowano magnitudę

Początkowo magnitudę trzęsienia ziemi oceniano na 7,2, jednak później skorygowano ją do 6,9. Wcześniej Departament Geologiczny Vanuatu wezwał mieszkańców obszarów przybrzeżnych do ewakuacji na wyżej położone tereny.

Według danych Amerykańskiej Służby Geologicznej epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się około 200 kilometrów na północny zachód od Port-Olry na wyspie Santo. W pobliżu odnotowano również kolejne trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,3.

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Ponowne wstrząsy

Były premier Vanuatu Alatoi Ishmael Kalsakau napisał na Facebooku o ponownych wstrząsach. Według jego obliczeń w sobotę doszło do pięciu trzęsień ziemi. Wezwał mieszkańców do dbania o bezpieczeństwo i regularnego sprawdzania aplikacji.

Vanuatu to nisko położony archipelag w strefie Pacyficznego Pierścienia Ognia, gdzie trzęsienia ziemi występują często.

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