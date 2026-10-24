В Пакистане отстранили двух профессоров из-за подозрений в нарушениях — Dawn

Университет Пенджаба в Лахоре, Пакистан, отстранил от работы профессоров Азхара Наима и Камрана Абида. Это произошло после того, как постоянный комитет Ассамблеи Пенджаба по вопросам высшего образования поручил провести расследование предполагаемых нарушений при их назначениях и карьерных повышениях, сообщает Dawn.

Расследование и отстранение

Комитет рассмотрел вопрос 22 октября в рамках депутатского обращения №406/26, касающегося предположительно незаконных назначений двух профессоров. Он поручил университету провести комплексное расследование, установить роль административных должностных лиц в возможных нарушениях и представить отчет в течение двух недель.

Депутат Ассамблеи Пенджаба Раджа Шаукат Бхатти заявил, что профессора могли обойти решения университетского синдиката, получив назначения и повышения при содействии бывшей администрации университета. Депутат Рана Аршад призвал проверить все документы, касающиеся набора сотрудников и карьерных повышений в вузе.

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Приказы об отстранении датированы 23 октября и вступили в силу немедленно, до отдельного распоряжения. Их издал вице-канцлер Университета Пенджаба Мухаммад Али Шах в соответствии со статьей 15(3) закона об университете 1973 года; приказы должны быть утверждены синдикатом вуза. Обоим профессорам приказали явиться в офис регистратора, а на время отстранения они будут получать выплаты в соответствии с правилами.

Должности профессоров и реакции

Азхар Наим работает профессором Института электротехники, электроники и компьютерной инженерии, а Камран Абид возглавляет этот институт. Исполнение текущих обязанностей директора института временно поручили доценту Файнану Ханифу.

Академическая ассоциация сотрудников Университета Пенджаба поддержала расследование. Ее президент Амджад Аббас Магси также заявил, что Высокий суд Лахора ранее приказал провести проверку этих назначений. В то же время Объединенный комитет действий Университета Пенджаба обвинил администрацию в предоставлении односторонней информации комитету Ассамблеи и заявил о намерении воспользоваться юридическими средствами защиты.

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