巴基斯坦两名教授因涉嫌违规被停职——《黎明报》

巴基斯坦拉合尔的旁遮普大学已暂停阿兹哈尔·纳伊姆和卡姆兰·阿比德两名教授的工作。此前，旁遮普省议会高等教育常设委员会责成就两人在任命和职业晋升中涉嫌存在的违规行为展开调查，据《黎明报》报道。

调查与停职

该委员会于10月22日在审议第406/26号议员申请时讨论了此事，该申请涉及两名教授涉嫌非法任命的问题。委员会责成该大学进行全面调查，确定行政官员在可能违规行为中所起的作用，并在两周内提交报告。

旁遮普省议会议员拉贾·绍卡特·巴蒂表示，两名教授可能在大学前任管理层的协助下，绕过大学理事会的决定，获得任命和晋升。议员拉纳·阿尔沙德呼吁审查该校所有与员工招聘和职业晋升有关的文件。

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停职令日期为10月23日，并立即生效，直至另行通知。旁遮普大学副校长穆罕默德·阿里·沙阿根据1973年大学法第15(3)条发布了这些命令；相关命令须经大学理事会批准。两名教授被要求前往注册主任办公室报到，停职期间将依照规定获得款项。

教授职务与各方反应

阿兹哈尔·纳伊姆是电气、电子与计算机工程研究所教授，卡姆兰·阿比德则担任该研究所所长。副教授法伊南·哈尼夫被临时指派履行该研究所所长的现行职责。

旁遮普大学学术员工协会支持这项调查。该协会主席阿姆贾德·阿巴斯·马格西还表示，拉合尔高等法院此前曾下令核查这些任命。与此同时，旁遮普大学联合行动委员会指责校方管理层向议会委员会提供片面信息，并表示打算采取法律救济手段。

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