Uniwersytet Pendżabu w Lahaurze w Pakistanie zawiesił w pracy profesorów Azhara Naeema i Kamrana Abida. Stało się to po tym, jak stała komisja Zgromadzenia Pendżabu ds. szkolnictwa wyższego poleciła przeprowadzić dochodzenie w sprawie domniemanych naruszeń przy ich nominacjach i awansach zawodowych, informuje Dawn.

Dochodzenie i zawieszenie

Komisja rozpatrzyła sprawę 22 października w ramach wniosku parlamentarnego nr 406/26 dotyczącego domniemanie nielegalnych nominacji obu profesorów. Poleciła uniwersytetowi przeprowadzić kompleksowe dochodzenie, ustalić rolę urzędników administracyjnych w możliwych naruszeniach oraz przedstawić raport w ciągu dwóch tygodni.

Członek Zgromadzenia Pendżabu Raja Shaukat Bhatti oświadczył, że profesorowie mogli ominąć decyzje senatu uniwersytetu, uzyskując nominacje i awanse przy wsparciu byłej administracji uczelni. Deputowany Rana Arshad wezwał do sprawdzenia wszystkich dokumentów dotyczących rekrutacji pracowników i awansów zawodowych na uczelni.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nakazy zawieszenia są datowane na 23 października i weszły w życie natychmiast, do odwołania. Wydał je wicekanclerz Uniwersytetu Pendżabu Muhammad Ali Shah zgodnie z artykułem 15 ust. 3 ustawy o uniwersytecie z 1973 roku; nakazy muszą zostać zatwierdzone przez senat uczelni. Obu profesorom polecono stawić się w biurze rejestratora, a podczas zawieszenia będą otrzymywać świadczenia zgodnie z przepisami.

Stanowiska profesorów i reakcje

Azhar Naeem jest profesorem w Instytucie Inżynierii Elektrycznej, Elektroniki i Inżynierii Komputerowej, a Kamran Abid kieruje tym instytutem. Wykonywanie bieżących obowiązków dyrektora instytutu tymczasowo powierzono profesorowi nadzwyczajnemu Fainanowi Hanifowi.

Stowarzyszenie Pracowników Akademickich Uniwersytetu Pendżabu poparło dochodzenie. Jego prezes Amjad Abbas Magsi oświadczył również, że Wysoki Sąd w Lahaurze wcześniej nakazał kontrolę tych nominacji. Jednocześnie Wspólny Komitet Działania Uniwersytetu Pendżabu oskarżył administrację o przedstawienie komisji Zgromadzenia jednostronnych informacji i zapowiedział zamiar skorzystania ze środków ochrony prawnej.

Czytaj nas na