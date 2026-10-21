以色列总理本雅明·内塔尼亚胡表示，该国下一任国防部长必须代表其所在的利库德集团。在接受《耶路撒冷邮报》采访时，他如此回答了有关国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔希望担任这一职务的问题。

未点名候选人

内塔尼亚胡没有具体说明他认为谁适合担任国防部门负责人。他还表示，希望再次与现有联合政府伙伴组建政府，并强调此类政府的政策将由利库德集团决定。

这一声明是在定于10月27日举行的选举前作出的。内塔尼亚胡说，如果他在拥有120个席位的议会中获得至少61个席位，他将组建政府并确定其原则。他称其中第一项原则是拒绝建立巴勒斯坦国。

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对其他政党的条件

内塔尼亚胡表示，如果其他政治力量同意他的原则，就可以加入政府。他列举的原则包括：在尊重少数群体权利的同时，维护以色列作为犹太民族民族国家的地位、安全学说、自由市场以及扩大和平协议。

内塔尼亚胡还表示，他预计将有机会与阿拉伯国家达成新的协议，但没有点名潜在伙伴。他还单独谴责定居者针对巴勒斯坦人的暴力行为，称此类行为违反法律，并损害以色列在国外的形象。

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