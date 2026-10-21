Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что следующий министр обороны страны должен представлять его партию «Ликуд». В интервью Jerusalem Post он так ответил на вопрос о стремлении министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира занять эту должность.

Кандидата не назвали

Нетаньяху не уточнил, кого именно видит на должности главы оборонного ведомства. Он также выразил надежду вновь сформировать правительство с нынешними партнерами по коалиции, подчеркнув, что политику такого правительства будет определять «Ликуд».

Заявление прозвучало накануне выборов, назначенных на 27 октября. Нетаньяху сказал, что в случае получения не менее 61 места в 120-местном Кнессете он сформирует правительство и определит его принципы. Первым из них он назвал отказ от создания палестинского государства.

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Условия для других партий

По словам Нетаньяху, другие политические силы смогут присоединиться к правительству, если согласятся с его принципами. Среди них он назвал статус Израиля как национального государства еврейского народа при соблюдении прав меньшинств, доктрину безопасности, свободный рынок и расширение мирных соглашений.

Нетаньяху также заявил, что ожидает возможностей для заключения новых соглашений с арабскими странами, однако не назвал потенциальных партнеров. Отдельно он осудил насилие поселенцев против палестинцев, назвав такие действия нарушением закона и наносящими вред Израилю за рубежом.

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