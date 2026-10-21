以色列交通部通知美国联合航空公司，其飞行员西尼·阿姆贾迪安被禁止以机组成员身份进入该国。据《耶路撒冷邮报》报道，依据是侨民事务和反犹主义斗争部提供的信息，涉及他在社交媒体上发表的带有政治内容、并支持伊朗政权的帖子。

审查帖子

据该报报道，具有伊朗血统的飞行员阿姆贾迪安曾发布伊朗最高领袖阿亚图拉阿里·哈梅内伊的图片和伊斯兰共和国旗帜，并批评以色列对伊朗的打击。有关他的资料被转交给交通部安全部门，随后又转交给以色列情报和国防机构。

在审查相关材料后，有关安全机构建议不允许该飞行员作为飞行机组成员进入以色列。他的资料还被转交给以色列航空安全中心和人口与移民管理局，以阻止其通过航空途径入境。

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该决定不影响航班

交通部澄清称，在联系美国联合航空公司后发现，阿姆贾迪安不执飞国际航班。他在美国和加拿大执飞国内航线，因此该禁令不会改变联合航空目前飞往以色列的航班时刻表。

该部表示，其并非情报机构，也不监控社交媒体。该部强调，在收到侨民事务部的信息后立即作出了回应。

此案正值外籍航空机组审查程序受到批评之际，此前9月30日发生了一起试图劫持从迪拜飞往以色列的flydubai航班的事件。据《耶路撒冷邮报》报道，当时副驾驶袭击了机长，飞机在沙特阿拉伯紧急降落。该报指出，没有资料将阿姆贾迪安与该事件联系起来，他的帖子本身也不能证明其参与恐怖活动。

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