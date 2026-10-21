Министерство транспорта Израиля сообщило авиакомпании United Airlines, что ее пилоту Сини Амджадиану запрещен въезд в страну в составе экипажа. Основанием стали переданные Министерством по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом данные о его публикациях в социальных сетях политического характера и поддержке иранского режима, сообщает Jerusalem Post.

Проверка публикаций

По данным издания, Амджадиан, пилот иранского происхождения, публиковал изображения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и флагов Исламской Республики, а также критиковал израильские удары по Ирану. Сведения о нем передали в департамент безопасности Министерства транспорта, а оттуда — израильским разведывательным и оборонным органам.

После рассмотрения материалов соответствующие органы безопасности рекомендовали не допускать пилота в Израиль в качестве члена летного экипажа. Его данные также передали в Израильский центр авиационной безопасности и Управление народонаселения и иммиграции для блокирования въезда воздушным путем.

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Решение не влияет на рейсы

В Министерстве транспорта уточнили, что после обращения к United Airlines выяснили: Амджадиан не выполняет международные рейсы. Он летает по внутренним маршрутам в США и Канаде, поэтому запрет не меняет действующее расписание рейсов United в Израиль.

В министерстве заявили, что не являются разведывательным органом и не осуществляют мониторинг социальных сетей. Там подчеркнули, что отреагировали сразу после получения информации от Министерства по делам диаспоры.

Дело рассматривают на фоне критики процедуры проверки иностранных авиаэкипажей после попытки захвата рейса flydubai из Дубая в Израиль 30 сентября. По данным Jerusalem Post, тогда второй пилот напал на капитана, а самолет совершил аварийную посадку в Саудовской Аравии. Издание отмечает, что нет данных, связывающих Амджадиана с этим инцидентом, а его публикации сами по себе не доказывают причастности к террористической деятельности.

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