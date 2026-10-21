Ministerstwo Transportu Izraela poinformowało linie United Airlines, że ich pilot Sini Amjadian ma zakaz wjazdu do kraju jako członek załogi. Podstawą były przekazane przez Ministerstwo ds. Diaspory i Walki z Antysemityzmem informacje o jego wpisach w mediach społecznościowych o treści politycznej i poparciu dla irańskiego reżimu, informuje Jerusalem Post.

Weryfikacja wpisów

Według gazety Amjadian, pilot irańskiego pochodzenia, publikował wizerunki najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego oraz flagi Islamskiej Republiki, a także krytykował izraelskie uderzenia na Iran. Informacje o nim przekazano do departamentu bezpieczeństwa Ministerstwa Transportu, a stamtąd do izraelskich organów wywiadowczych i obronnych.

Po rozpatrzeniu materiałów odpowiednie służby bezpieczeństwa zaleciły, by nie wpuszczać pilota do Izraela jako członka załogi lotniczej. Jego dane przekazano również do Izraelskiego Centrum Bezpieczeństwa Lotniczego oraz Urzędu ds. Ludności i Imigracji w celu zablokowania jego wjazdu drogą lotniczą.

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Decyzja nie wpływa na loty

Ministerstwo Transportu wyjaśniło, że po kontakcie z United Airlines ustalono, iż Amjadian nie wykonuje lotów międzynarodowych. Lata na trasach krajowych w USA i Kanadzie, dlatego zakaz nie zmienia obecnego rozkładu lotów United do Izraela.

Ministerstwo oświadczyło, że nie jest organem wywiadowczym i nie prowadzi monitoringu mediów społecznościowych. Podkreślono, że zareagowano natychmiast po otrzymaniu informacji od Ministerstwa ds. Diaspory.

Sprawa jest rozpatrywana w kontekście krytyki procedury kontroli zagranicznych załóg lotniczych po próbie uprowadzenia lotu flydubai z Dubaju do Izraela 30 września. Według Jerusalem Post drugi pilot zaatakował wówczas kapitana, a samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Gazeta zaznacza, że nie ma danych łączących Amjadiana z tym incydentem, a jego publikacje same w sobie nie dowodzą udziału w działalności terrorystycznej.

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