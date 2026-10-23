Wszyscy 14 obywateli Indii, którzy znajdowali się na jachcie podczas incydentu u wybrzeży Jemenu, są bezpieczni. Poinformował o tym Daily Maverick, powołując się na oświadczenie placówki dyplomatycznej.

Hindusi znajdują się w pobliżu Al-Hudajdy

Według Ambasady Indii w Jemenie wszyscy 14 obywateli znajduje się w rejonie Al-Hudajdy na zachodzie kraju. Placówka dyplomatyczna oświadczyła, że będzie nadal działać na rzecz zapewnienia ich dobrostanu.

Wcześniej ambasada informowała, że nie miała dokładnych informacji o 14 osobach i próbowała ustalić okoliczności oraz szczegóły incydentu.

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Oświadczenie Huti w sprawie ataku

Wspierani przez Iran Huti oświadczyli, że ratowali statek z 14 Hindusami po ataku w pobliżu wyspy Dżabal Zukar, niedaleko cieśniny Bab al-Mandab. O atak oskarżyli Arabię Saudyjską.

Władze saudyjskie nie odpowiedziały na prośbę Reutersa o komentarz w sprawie tych oskarżeń. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Indii również potępiło ataki na cywilną i energetyczną infrastrukturę Arabii Saudyjskiej, nazywając je niedopuszczalnymi.

Według danych rządowych Indie są trzecim największym dostawcą marynarzy na świecie: w międzynarodowych flotach żeglugowych pracuje ponad 300 tys. indyjskich marynarzy.

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