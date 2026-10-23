Все 14 граждан Индии, находившихся на яхте во время инцидента у побережья Йемена, находятся в безопасности. Об этом со ссылкой на заявление дипломатического представительства сообщает Daily Maverick.

Индийцы находятся возле Ходейды

По данным посольства Индии в Йемене, все 14 граждан находятся в районе Ходейды на западе страны. Диппредставительство заявило, что продолжит работать для обеспечения их благополучия.

Ранее посольство сообщало, что не располагало точной информацией о 14 людях и пыталось установить обстоятельства и детали инцидента.

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Заявление хуситов о нападении

Поддерживаемые Ираном хуситы заявили, что спасали судно с 14 индийцами после нападения возле острова Джабаль-Зукар неподалеку от Баб-эль-Мандебского пролива. Они обвинили в атаке Саудовскую Аравию.

Саудовские власти не ответили на запрос Reuters относительно этих обвинений. Министерство иностранных дел Индии также осудило атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии, назвав их неприемлемыми.

По правительственным данным, Индия является третьим крупнейшим поставщиком моряков в мире: в международных судоходных флотах работают более 300 тысяч индийских моряков.

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