尼日利亚Obidient运动的部分参与者宣布支持现任总统博拉·蒂努布参加2027年选举。该运动曾在2023年支持工党彼得·奥比的总统竞选。据Premium Times Nigeria报道，这一决定于10月21日在阿布贾举行的简报会上宣布。

该组织代表阿德西纳·法格本罗-拜伦曾任Obidient运动运营总监。他表示，其成员得出结论，彼得·奥比没有足够的准备来领导尼日利亚。他还称，奥比没有利用支持其总统竞选的志愿专业人士的经验。

新名称和政治平台

该组织表示，将名称从Obidients更改为Batified Obidients，并选择全体进步大会党（APC）作为其政治平台。其成员计划登记选民、开展竞选活动、参加集会，并在2027年大选中投票支持APC和蒂努布。

法格本罗-拜伦指出，新组织还支持副总统卡希姆·谢蒂马与蒂努布一同竞选连任。根据他的说法，该组织将争取吸引前Obidient支持者、尚未作出决定的选民，并扩大对总统的支持，包括在他于2023年选举中输给反对派候选人的州。

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支持蒂努布的理由

Batified Obidients代表承认，在蒂努布执政期间存在经济困难、生活成本上涨，以及安全、腐败、教育和医疗系统方面的问题。与此同时，他表示，总统政府的改革正逐步取得成效。

该组织列举的进展迹象包括取消汽油补贴、增加对各州和地方政府的拨款、降低偿债支出在收入中的占比、增强外汇储备以及通胀放缓。法格本罗-拜伦还提及《电力法》、最高法院关于地方政府财政自主权的裁决、学生贷款以及该国化肥生产的扩大。

他补充说，并非所有前Obidient支持者都会加入新组织：其中一些人支持非洲民主大会党、尼日利亚民主大会党或工党。

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