Część uczestników nigeryjskiego ruchu Obidient, który wspierał kampanię prezydencką Petera Obi z Partii Pracy w 2023 roku, zadeklarowała poparcie dla urzędującego prezydenta Boli Tinubu w wyborach w 2027 roku. O decyzji ogłoszonej 21 października podczas briefingu w Abudży informuje Premium Times Nigeria.

Przedstawiciel grupy Adesina Fagbenro-Byron, który wcześniej był dyrektorem operacyjnym ruchu Obidient, powiedział, że jego uczestnicy doszli do wniosku, iż Peter Obi nie ma wystarczającego przygotowania, aby rządzić Nigerią. Stwierdził również, że Obi nie wykorzystał doświadczenia specjalistów-wolontariuszy, którzy wspierali jego kampanię prezydencką.

Nowa nazwa i platforma

Grupa poinformowała, że zmienia nazwę z Obidients na Batified Obidients i wybiera partię Kongres Wszystkich Postępowców (APC) jako swoją platformę polityczną. Jej uczestnicy planują rejestrować wyborców, prowadzić kampanię, uczestniczyć w wiecach i głosować na APC oraz Tinubu w wyborach powszechnych w 2027 roku.

Fagbenro-Byron zaznaczył, że nowe stowarzyszenie poparło również kandydaturę wiceprezydenta Kashima Shettimy na drugą kadencję wraz z Tinubu. Według niego grupa będzie dążyć do pozyskania byłych zwolenników Obidient, niezdecydowanych wyborców oraz zwiększenia poparcia dla prezydenta, w tym w stanach, w których przegrał on z kandydatami opozycji w wyborach w 2023 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Argumenty na rzecz Tinubu

Przedstawiciel Batified Obidients przyznał, że za rządów Tinubu występują trudności gospodarcze, wzrost kosztów życia oraz problemy z bezpieczeństwem, korupcją, edukacją i systemem ochrony zdrowia. Jednocześnie stwierdził, że reformy administracji prezydenta stopniowo przynoszą rezultaty.

Wśród oznak postępu grupa wymieniła zniesienie subsydiów na benzynę, zwiększenie przydziałów dla stanów i samorządów lokalnych, zmniejszenie udziału kosztów obsługi długu w dochodach, wzmocnienie rezerw walutowych oraz osłabienie inflacji. Fagbenro-Byron powołał się również na ustawę o energetyce, orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące autonomii finansowej samorządów lokalnych, kredyty studenckie oraz rozszerzenie produkcji nawozów w kraju.

Dodał, że nie wszyscy byli zwolennicy Obidient dołączą do nowej grupy: część z nich popiera Afrykański Kongres Demokratyczny, Nigeryjski Kongres Demokratyczny lub Partię Pracy.

Czytaj nas na