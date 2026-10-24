Gubernator nigeryjskiego stanu Plateau Caleb Mutfwang podczas spotkania z mieszkańcami pochodzącymi ze stanu w Kadunie wezwał ich do poparcia reelekcji prezydenta Boli Tinubu w 2027 roku. Powiązał to z federalnym wsparciem projektów infrastrukturalnych w Plateau, informuje Premium Times Nigeria.

Apel przed kampanią

Mutfwang przemawiał w piątek, przed oficjalnym rozpoczęciem kampanii prezydenckiej Kongresu Wszystkich Postępowców. Według niego dalsza współpraca władz Plateau z rządem federalnym może przyspieszyć rozwój stanu.

Gubernator wezwał do poparcia Tinubu na drugą kadencję, aby program Renewed Hope Agenda, jak stwierdził, nadal przynosił wymierne rezultaty dla ludności i kraju.

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Reprezentacja i projekty

Mutfwang nazwał również wybór Nentawe Yilwatdy na krajowego przewodniczącego partii szansą dla Plateau na wzmocnienie wpływów w polityce ogólnokrajowej. Wspomniał zmarłego Solomona Lara, który odgrywał rolę w krajowym kierownictwie partyjnym, i oświadczył, że reprezentacja stanu na szczeblu krajowym powinna wspierać jego interesy.

Mutfwang podziękował członkom społeczności Plateau w Kadunie, którzy pojechali do stanu, aby głosować na niego w wyborach gubernatorskich w 2023 roku. Oświadczył, że zamierza utrzymywać kontakt ze społecznością, i wezwał jej przedstawicieli do udziału w procesie demokratycznym przy zachowaniu pokojowych relacji ze społecznością, która ich przyjmuje.

Wśród wymienionych przez niego osiągnięć swojej administracji gubernator wskazał prace drogowe we wszystkich 17 obszarach samorządu lokalnego Plateau, reformy edukacji, poprawę placówek medycznych oraz współpracę ze służbami bezpieczeństwa. Poinformował również o połączeniu autobusowym Tin City Metro i federalnej akceptacji dużych korytarzy drogowych, które mają połączyć Plateau z innymi stanami.

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