尼日利亚普拉托州州长卡莱布·穆特旺在卡杜纳与该州籍人士会面时，呼吁他们支持总统博拉·蒂努布在2027年连任。他将此与联邦政府对普拉托州基础设施项目的支持联系起来，Premium Times Nigeria报道。

竞选前的呼吁

穆特旺于周五发表讲话，正值全体进步大会党总统竞选活动正式启动前夕。他表示，普拉托州当局与联邦政府的持续合作可以加快该州的发展。

州长呼吁支持蒂努布获得第二个任期，以便他所称的“重燃希望议程”继续为民众和国家带来切实成果。

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代表权与项目

穆特旺还称，内塔韦·伊尔瓦特达当选该党全国主席，是普拉托州增强其在全国政治中影响力的机会。他提到了已故的所罗门·拉尔，后者曾在全国党领导层中发挥作用，并表示该州在国家层面的代表权应服务于其利益。

穆特旺感谢居住在卡杜纳的普拉托州社区成员，他们曾前往该州，在2023年州长选举中投票支持他。他表示将与该社区保持联系，并呼吁其代表参与民主进程，同时与接纳他们的社区保持和平关系。

在他列举的本届政府工作成果中，州长提到了普拉托州全部17个地方政府辖区的道路工程、教育改革、医疗设施改善以及与安全部门的合作。他还介绍了Tin City Metro公交服务，以及联邦政府批准的主要道路走廊，这些道路将把普拉托州与其他州连接起来。

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