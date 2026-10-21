Часть участников движения Obidient в Нигерии, которое поддерживало президентскую кампанию Питера Оби от Лейбористской партии в 2023 году, заявила о поддержке действующего президента Болы Тинубу на выборах 2027 года. О решении, объявленном 21 октября на брифинге в Абудже, сообщает Premium Times Nigeria.

Представитель группы Адесина Фагбенро-Байрон, который ранее был директором по операциям движения Obidient, сказал, что его участники пришли к выводу: Питер Оби не имеет достаточной подготовки для управления Нигерией. Он также заявил, что Оби не воспользовался опытом специалистов-волонтёров, поддерживавших его президентскую кампанию.

Новое название и платформа

Группа сообщила, что меняет название с Obidients на Batified Obidients и выбирает своей политической платформой партию Конгресс всех прогрессивных сил (APC). Её участники планируют регистрировать избирателей, проводить кампанию, участвовать в митингах и голосовать за APC и Тинубу на всеобщих выборах 2027 года.

Фагбенро-Байрон отметил, что новое объединение также поддержало выдвижение вице-президента Кашима Шеттимы на второй срок вместе с Тинубу. По его словам, группа будет стремиться привлечь бывших сторонников Obidient, избирателей, которые ещё не определились, и увеличить поддержку президента, в том числе в штатах, где он проиграл кандидатам от оппозиции на выборах 2023 года.

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Аргументы в поддержку Тинубу

Представитель Batified Obidients признал экономические трудности, рост стоимости жизни, проблемы с безопасностью, коррупцией, образованием и системой здравоохранения при правлении Тинубу. В то же время он заявил, что реформы администрации президента постепенно дают результат.

Среди признаков прогресса группа назвала отмену субсидий на бензин, увеличение ассигнований штатам и органам местного самоуправления, уменьшение доли расходов на обслуживание долга в доходах, укрепление валютных резервов и ослабление инфляции. Фагбенро-Байрон также сослался на закон об электроэнергетике, решение Верховного суда о финансовой автономии местного самоуправления, студенческие кредиты и расширение производства удобрений в стране.

Он добавил, что не все бывшие сторонники Obidient присоединятся к новой группе: часть из них поддерживает Африканский демократический конгресс, Нигерийский демократический конгресс или Лейбористскую партию.

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