На Тайване правоохранители обыскали офис владельца онлайн-платформы My-Formosa У Цзы-цзя в рамках расследования предполагаемого распространения клеветнических материалов и вмешательства в выборы. Дело связано с кандидатом Демократической прогрессивной партии на должность главы уезда Синьчжу Чжэном Чао-фаном, который также является мэром города Чжубэй.

Прокуратура уезда Синьчжу сообщила о начале проверки в отношении мужчины по фамилии У по подозрению в нарушении закона о выборах и отзыве должностных лиц. Других подробностей ведомство не раскрыло. Как сообщили Taipei Times источники, знакомые с делом, полиция также допросила У и провела обыски в его жилище и офисах.

Жалоба кандидата

По данным источников, Чжэн подал заявление о преступлении, обвинив У в распространении клеветнических материалов с целью помешать его избранию. Адвокаты избирательной кампании Чжэна утверждают, что за последние два месяца среди избирателей в Синьчжу распространили два выпуска листовок с подписью У.

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По утверждению юристов кампании, эти материалы содержали ложные обвинения Чжэна в незаконном получении выгоды и незаконном лоббировании, связанных с проектами Chih Shan Manor и Shencyu Village в поселке Чжудун. В листовках также утверждалось, что брат Чжэна приказал бандитам проникнуть в дом, чтобы запугать информатора.

Позиция платформы

Источники отметили, что У повторял эти утверждения в собственном ток-шоу, признавал авторство листовок и заявлял о печати 500 тысяч экземпляров подобных материалов. Юристы Чжэна считают такие действия препятствованием избранию кандидата и клеветой при отягчающих обстоятельствах.

Цифровая платформа У назвала расследование атакой на свободу и заявила, что он начал голодовку в знак протеста. Там также сообщили, что У откажется вносить залог, если его обяжут это сделать.

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