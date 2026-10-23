台湾执法人员在调查涉嫌散布诽谤材料和干预选举一案期间，搜查了在线平台My-Formosa所有者吴子嘉的办公室。该案与民主进步党新竹县县长候选人郑朝方有关，郑朝方同时也是竹北市市长。

新竹县检察署表示，已对一名姓吴的男子展开调查，怀疑其违反选举和罢免法。该机构未披露更多细节。据熟悉案件的消息人士向《台北时报》透露，警方还讯问了吴，并搜查了其住所和办公室。

候选人的投诉

消息人士称，郑朝方已提出刑事控告，指控吴意图阻挠其当选而散布诽谤材料。郑朝方竞选团队的律师表示，过去两个月内，两期署有吴姓名的传单已在新竹选民中散发。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

竞选团队律师称，这些材料对郑朝方提出虚假指控，称其就竹东镇Chih Shan Manor和Shencyu Village项目非法获取利益并从事非法游说。传单还称，郑朝方的兄弟指使歹徒闯入一处住宅，以恐吓一名举报人。

平台立场

消息人士指出，吴在自己的脱口秀节目中重复了这些说法，承认传单由其撰写，并表示已印制50万份类似材料。郑朝方的律师认为，这些行为构成妨碍候选人当选及情节严重的诽谤。

吴的数字平台称，该调查是对自由的攻击，并表示他已开始绝食抗议。该平台还称，如果吴被要求缴纳保释金，他将拒绝支付。

关注我们在