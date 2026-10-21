加拿大移民和难民委员会对居住在多伦多的伊朗公民阿明·尤塞菲贾姆下达了驱逐令。该决定是因其在一个帮助伊朗规避加拿大和美国制裁的团伙中所扮演的角色而作出，Global News报道称。

委员会在一份36页的决定中指出，尤塞菲贾姆是该团伙的后勤人员，并在一项跨国采购计划中协调运输。所涉物品包括电子产品、发动机及其他军民两用材料，这些材料可能具有民用和军事用途。

在供应计划中的角色

根据委员会的结论，尤塞菲贾姆在明知行动目的的情况下，自愿参与规避制裁。他与美国的卖家和发货人联系，并组织将受制裁货物运往伊朗。

根据该决定，该团伙将阿拉伯联合酋长国用作中转点。货物先被运往中转国，在那里重新装入其他集装箱，随后再运往最终目的地。

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委员会指出，尤塞菲贾姆的作用小于其兄弟阿拉什，但对货物供应具有重要意义。决定称，如果没有他的参与，货物就不会到达伊朗。

司法案件与改名

尤塞菲贾姆自2016年起居住在加拿大，此前名为阿明·里基。2021年，他在多伦多被捕并被引渡至美国密歇根州，随后在一起规避制裁案件中认罪。

之后，他被送回安大略省，并将姓名改为阿明·科恩。移民委员会还认定，他在安大略省申请正式更名时，故意没有披露其在美国被定罪的信息，尽管申请表中包含关于犯罪记录的问题。

驱逐听证会从2024年9月持续至2025年2月，驱逐令于2026年7月签发。委员会不同意加拿大边境服务局关于尤塞菲贾姆仍对加拿大安全构成威胁的说法：下达该命令的依据是他属于犯罪组织成员。

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