以色列国防军表示，哈马斯努赫巴部队成员穆萨·阿卜杜勒·穆罕默德·哈穆达在加沙城的一次空袭中身亡。根据《耶路撒冷邮报》报道，此次打击发生在周日，以色列军方于10月21日通报了行动结果。

以色列军方声明

以色列国防军称，哈穆达参与策划了2025年9月8日的袭击，当时一辆以色列坦克发生爆炸，造成4名装甲兵军人死亡。以色列军方称，他的死亡是军方与以色列国家安全总局辛贝特联合行动的结果。

军方声明称，哈穆达被认为对在“基甸战车”行动期间服役于第162师指挥下的士兵死亡负有责任。军方表示，此次打击由隶属于该师的第215火力旅实施。

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2025年9月对坦克的袭击

根据以色列军方对初步调查的描述，9月8日约6时，3名袭击者接近一辆位于防御阵地的坦克，该阵地靠近加沙北部贾巴利亚以西谢赫拉德万地区边缘的一个以色列哨所。他们向车组人员开火，随后将一个爆炸装置投进坦克内。

爆炸造成上士乌里·拉梅德、加迪·科塔尔中士、阿米特·阿里耶·雷格夫中士和马坦·阿布拉莫维茨中尉死亡。在随后发生的交火中，一名纳哈尔旅军人受中度伤。初步调查显示，坦克车组并未睡着，正在监视周边地区；两名袭击者在战斗中被击中。

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