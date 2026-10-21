Армия обороны Израиля заявила, что в результате авиаудара в городе Газа погиб Муса Абд Мухаммад Хамуда, которого военные назвали оперативником подразделения «Нухба» группировки ХАМАС. По данным The Jerusalem Post, удар произошел в воскресенье, а о его результате израильские военные сообщили 21 октября.

Заявление израильских военных

По утверждению Армии обороны Израиля, Хамуда участвовал в планировании нападения 8 сентября 2025 года, когда в результате взрыва в израильском танке погибли четверо военнослужащих бронетанковых войск. Израильские военные назвали его гибель результатом совместной операции армии и Службы общей безопасности Израиля Шин-Бет.

В заявлении военных отмечается, что Хамуду считали ответственным за гибель бойцов, служивших под командованием 162-й дивизии во время операции «Колесницы Гидеона». По их словам, удар нанесла 215-я огневая бригада, входящая в состав этой дивизии.

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Нападение на танк в сентябре 2025 года

Согласно описанию первоначального расследования израильских военных, около 6:00 8 сентября трое нападавших подошли к танку, находившемуся на оборонительной позиции неподалеку от израильского поста на окраине района Шейх-Радван, к западу от Джабалии на севере Газы. Они открыли огонь по экипажу, после чего бросили взрывное устройство внутрь танка.

В результате взрыва погибли штаб-сержант Ури Ламед, сержант Гади Коталь, сержант Амит Арье Регев и лейтенант Матан Абрамовиц. Во время последующей перестрелки военнослужащий бригады «Нахаль» получил ранения средней тяжести. По данным предварительного расследования, экипаж танка не спал и вел наблюдение за местностью; двое нападавших были поражены в ходе боя.

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