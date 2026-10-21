Izraelskie Siły Obronne poinformowały, że w wyniku nalotu w mieście Gaza zginął Musa Abd Muhammad Hamuda, którego wojskowi określili jako bojownika jednostki Nukhba Hamasu. Według „The Jerusalem Post”, atak nastąpił w niedzielę, a izraelskie wojsko poinformowało o jego rezultatach 21 października.

Oświadczenie izraelskiego wojska

Według Izraelskich Sił Obronnych Hamuda brał udział w planowaniu ataku z 8 września 2025 roku, w którym w wyniku eksplozji w izraelskim czołgu zginęło czterech żołnierzy wojsk pancernych. Izraelskie wojsko podało, że jego śmierć była rezultatem wspólnej operacji armii i izraelskiej Służby Bezpieczeństwa Ogólnego Szin Bet.

W oświadczeniu wojskowych wskazano, że Hamuda był uważany za odpowiedzialnego za śmierć żołnierzy służących pod dowództwem 162. Dywizji podczas operacji „Rydwany Gedeona”. Według ich słów uderzenie przeprowadziła 215. Brygada Ogniowa, wchodząca w skład tej dywizji.

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Atak na czołg we wrześniu 2025 roku

Według opisu wstępnego dochodzenia izraelskiego wojska około godziny 6:00 8 września trzech napastników zbliżyło się do czołgu znajdującego się na pozycji obronnej w pobliżu izraelskiego posterunku na obrzeżach rejonu Szejk Radwan, na zachód od Dżabaliji w północnej Gazie. Otworzyli ogień do załogi, po czym wrzucili do wnętrza czołgu ładunek wybuchowy.

W wyniku eksplozji zginęli sierżant sztabowy Uri Lamed, sierżant Gadi Kotal, sierżant Amit Aryeh Regev oraz porucznik Matan Abramowitz. Podczas późniejszej wymiany ognia żołnierz Brygady Nahal odniósł obrażenia o umiarkowanym stopniu ciężkości. Według wstępnego dochodzenia załoga czołgu nie spała i obserwowała teren; dwóch napastników zostało trafionych podczas walki.

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