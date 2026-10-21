Канадский Совет по иммиграции и беженцам выдал предписание о депортации гражданина Ирана Амина Юсефиджама, проживавшего в Торонто. Решение приняли из-за его роли в группе, помогавшей Ирану обходить санкции Канады и США, сообщает Global News.

В 36-страничном решении совет указал, что Юсефиджам был логистом группы и координировал перевозки в рамках транснациональной схемы закупок. Речь, в частности, шла об электронике, двигателях и других материалах двойного назначения, которые могут иметь гражданское и военное применение.

Роль в схеме поставок

Согласно выводам совета, Юсефиджам добровольно присоединился к обходу санкций, понимая цель операции. Он связывался с продавцами и отправителями в США и организовывал доставку подсанкционных товаров в Иран.

Согласно решению, группа использовала Объединенные Арабские Эмираты в качестве транзитного пункта. Товары сначала отправляли в транзитную страну, там перегружали в другие контейнеры, а затем пересылали в конечный пункт назначения.

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Совет указал, что роль Юсефиджама была меньшей, чем у его брата Араша, однако имела важное значение для поставок грузов. Без его участия товары не попали бы в Иран, говорится в решении.

Судебное дело и смена имени

Юсефиджам проживает в Канаде с 2016 года и ранее был известен как Амин Рики. В 2021 году его арестовали в Торонто и экстрадировали в американский штат Мичиган, где он признал вину по делу об обходе санкций.

После этого его вернули в Онтарио, где он сменил имя на Амин Коэн. Иммиграционный совет также пришел к выводу, что при подаче заявления на официальную смену имени в Онтарио он намеренно не указал сведения об осуждении в США, хотя форма содержала вопрос о судимости.

Слушания по депортации продолжались с сентября 2024 года по февраль 2025 года, а предписание выдали в июле 2026 года. Совет не согласился с аргументом Канадской пограничной службы о том, что Юсефиджам и далее представляет угрозу безопасности Канады: основанием для предписания стало его членство в преступной организации.

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