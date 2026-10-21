Kanadyjska Rada ds. Imigracji i Uchodźców wydała nakaz deportacji obywatela Iranu Amina Yousefijama, który mieszkał w Toronto. Decyzję podjęto ze względu na jego rolę w grupie pomagającej Iranowi omijać sankcje Kanady i USA, informuje Global News.

W 36-stronicowej decyzji rada wskazała, że Yousefijam był logistykiem grupy i koordynował transporty w ramach transnarodowego schematu zakupowego. Chodziło między innymi o elektronikę, silniki oraz inne materiały podwójnego zastosowania, które mogą mieć zastosowanie cywilne i wojskowe.

Rola w schemacie dostaw

Zgodnie z ustaleniami rady Yousefijam dobrowolnie przyłączył się do omijania sankcji, rozumiejąc cel operacji. Kontaktował się ze sprzedawcami i nadawcami w USA oraz organizował dostawy objętych sankcjami towarów do Iranu.

Zgodnie z decyzją grupa wykorzystywała Zjednoczone Emiraty Arabskie jako punkt tranzytowy. Towary najpierw wysyłano do kraju tranzytowego, tam przeładowywano je do innych kontenerów, a następnie przesyłano do miejsca docelowego.

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Rada wskazała, że rola Yousefijama była mniejsza niż jego brata Arasha, jednak miała istotne znaczenie dla dostaw ładunków. Bez jego udziału towary nie trafiłyby do Iranu, stwierdzono w decyzji.

Sprawa sądowa i zmiana nazwiska

Yousefijam mieszka w Kanadzie od 2016 roku i wcześniej był znany jako Amin Riki. W 2021 roku został aresztowany w Toronto i ekstradowany do amerykańskiego stanu Michigan, gdzie przyznał się do winy w sprawie dotyczącej omijania sankcji.

Następnie wrócił do Ontario, gdzie zmienił nazwisko na Amin Cohen. Rada imigracyjna stwierdziła również, że podczas składania wniosku o oficjalną zmianę nazwiska w Ontario celowo nie podał informacji o skazaniu w USA, chociaż formularz zawierał pytanie o karalność.

Rozprawy deportacyjne trwały od września 2024 roku do lutego 2025 roku, a nakaz wydano w lipcu 2026 roku. Rada nie zgodziła się z argumentem Kanadyjskiej Agencji Służb Granicznych, że Yousefijam nadal stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Kanady: podstawą nakazu było jego członkostwo w organizacji przestępczej.

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