W Iranie 23-letnia studentka Nadżmeh Amini została skazana na śmierć za bluźnierstwo związane z wpisami w mediach społecznościowych. Jak podaje RMF24, powołując się na organizacje praw człowieka, we wrześniu sąd uznał ją za winną obrazy proroka Mahometa.

Amini zatrzymano w styczniu w Meszhedzie, jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych dla szyitów w północno-wschodnim Iranie. Władze nie ujawniły treści wpisów uznanych za bluźniercze.

Oskarżenia za wpisy

Lokalna gazeta Khorasan, powołując się na słowa samej Amini, poinformowała, że stworzyła te publikacje po spożyciu grzybów halucynogennych w towarzystwie przyjaciół.

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W nagraniu z więzienia przekazanym obrońcom praw człowieka studentka wyraziła nadzieję, że przed ewentualną egzekucją zobaczy wolny Iran.

Apel o powstrzymanie egzekucji

Przedstawicielka mającego siedzibę w USA Centrum Praw Człowieka w Iranie, Bahar Ghandehari, wezwała społeczność międzynarodową do pilnej interwencji, aby powstrzymać wykonanie wyroku. Osobno sąd skazał Amini na 12,5 roku więzienia za rzekome zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Według organizacji praw człowieka HRANA irańska cyberpolicja namierzyła Amini po masowych protestach, które odbyły się w kraju ubiegłej zimy. Wyrok wywołał krytykę organizacji międzynarodowych i obrońców praw człowieka, którzy wzywają do powstrzymania egzekucji i zapewnienia sprawiedliwego procesu.

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