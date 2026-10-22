W Australii Sąd Najwyższy jednogłośnie oddalił apelację byłego zawodnika Australijskiej Ligi Futbolu Nicka Stevensa, który domagał się uchylenia wyroku w sprawie o oszustwo. Stevens, który grał w klubach Carlton i Port Adelaide, musi odbyć pozostałą część dziewięciomiesięcznej kary pozbawienia wolności.

Jak podaje ABC News Australia, w czerwcu ława przysięgłych uznała Stevensa za winnego 12 przypadków uzyskania korzyści finansowej przez oszustwo oraz jednego przypadku użycia fałszywego dokumentu. Po zwolnieniu będzie on również musiał wykonywać dwuletni nakaz środków resocjalizacyjnych w społeczności.

Mechanizm instalowania basenów

Sprawa dotyczyła umów na instalację basenów z sześcioma rodzinami w Mildurze, w północno-zachodniej części stanu Wiktoria. Według ABC w 2017 roku poszkodowani stracili łącznie 170 tys. dolarów australijskich po tym, jak Stevens otrzymał od nich płatności za instalację basenów.

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Źródło zaznacza, że nie miał on rejestracji budowniczego, wymaganych zezwoleń ani odpowiedniego ubezpieczenia. Ława przysięgłych uniewinniła również Stevensa w jednym innym podobnym przypadku uzyskania korzyści finansowej przez oszustwo. Obrona powołała się na to uniewinnienie w apelacji, twierdząc, że werdykt był niespójny, nieuzasadniony i nieznajdujący potwierdzenia w dowodach.

Ocena każdego przypadku

Sędziowie apelacyjni wskazali, że sąd pierwszej instancji prawidłowo wyjaśnił ławie przysięgłych konieczność rozpatrywania każdego zarzutu oddzielnie oraz ustalenia, czy Stevens wiedział o fałszywości swoich oświadczeń w odpowiednim dniu.

Uniewinnienie dotyczyło pierwszej raty wpłaconej przez Julie Martin 15 stycznia 2017 roku. Od 27 stycznia do 14 lutego tego roku Stevens współpracował z zarejestrowaną firmą budowlaną Bricol Building Products i zgodnie z prawem zainstalował sześć basenów. Sędziowie zgodzili się, że w chwili pierwszej płatności mógł planować zaangażowanie firmy do prac. Jednocześnie uwzględnili dowody, że Stevens nie przekazał Bricol dokumentów dotyczących innych basenów, w tym basenu Martin. Jej druga i trzecia płatność zostały dokonane w marcu, po zakończeniu legalnych prac z Bricol.

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