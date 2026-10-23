23 października Komisja Europejska ogłosiła przekazanie Jemenowi dodatkowych 22,5 mln euro pomocy humanitarnej w związku z wznowieniem działań zbrojnych i rosnącymi potrzebami ludności. Jak podaje Anadolu Agency, nowe finansowanie uzupełnia 87,5 mln euro już przeznaczone przez Unię Europejską w 2026 roku. Łączna wartość pomocy na 2026 rok wyniesie 110 mln euro.

Pomoc dla osób przesiedlonych

Według Komisji Europejskiej w ostatnich tygodniach, wskutek eskalacji działań zbrojnych, niemal 230 tys. osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Eskalacja militarna zwiększyła również liczbę ofiar wśród ludności cywilnej oraz utrudniła pracę kluczowych służb i dostarczanie pomocy humanitarnej.

Dodatkowe środki mają pomóc partnerom humanitarnym reagować na rosnące potrzeby, wzmocnić zdolności operacyjne i z wyprzedzeniem rozmieścić niezbędne zapasy. Za grupy priorytetowe uznano przesiedlone rodziny, kobiety, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami oraz marginalizowane społeczności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Skala kryzysu humanitarnego

Europejska komisarz ds. gotowości i zarządzania kryzysowego Hadja Lahbib oświadczyła, że kryzys humanitarny w Jemenie w znacznej mierze pozostaje poza uwagą. Wezwała wszystkie strony do zaprzestania ataków prowadzących do śmierci cywilów i niszczenia szpitali, mieszkań oraz kluczowych usług, a także do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego.

Według oceny UE około 22,3 mln mieszkańców Jemenu potrzebuje pomocy humanitarnej i ochrony. Około 5,2 mln osób jest wewnętrznie przesiedlonych, a ponad 2,2 mln dzieci poniżej piątego roku życia cierpi z powodu ostrego niedożywienia.

Czytaj nas na