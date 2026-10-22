澳大利亚最高法院一致驳回了前澳大利亚足球联盟球员尼克·史蒂文斯的上诉；他曾请求撤销其在诈骗案中的定罪。曾效力于卡尔顿和阿德莱德港俱乐部的史蒂文斯，必须服完剩余的九个月监禁刑期。

据ABC News Australia报道，陪审团于6月认定史蒂文斯犯有12项以欺骗手段获取经济利益罪，以及1项使用虚假文件罪。获释后，他还必须遵守为期两年的社区矫正令。

安装泳池的骗局

该案涉及与维多利亚州西北部米尔迪拉六个家庭签订的泳池安装协议。ABC称，2017年，在史蒂文斯收取了他们支付的泳池安装款项后，受害者共计损失17万澳元。

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消息源指出，他没有建筑商注册资格、所需许可和适当保险。陪审团还就另一项类似的以欺骗手段获取经济利益指控宣告史蒂文斯无罪。辩方在上诉中援引这一无罪判决，称裁决前后不一致、不合理，且没有证据支持。

对每项指控的评估

上诉法官指出，一审法院已正确向陪审团说明，必须分别审议每项指控，并确定史蒂文斯在相关日期是否知道自己的陈述不实。

无罪判决涉及朱莉·马丁于2017年1月15日支付的第一笔款项。2017年1月27日至2月14日，史蒂文斯与注册建筑公司Bricol Building Products合作，并合法安装了六个泳池。法官同意，在收到第一笔付款时，他可能计划让该公司参与工程。同时，法官考虑了证据，即史蒂文斯没有向Bricol提交有关其他泳池的文件，其中包括马丁的泳池。她的第二笔和第三笔付款是在3月支付的，当时与Bricol的合法工程已经完成。

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