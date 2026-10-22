В Австралии Верховный суд единогласно отклонил апелляцию бывшего игрока Австралийской футбольной лиги Ника Стивенса, который просил отменить приговор по делу о мошенничестве. Стивенс, выступавший за клубы «Карлтон» и «Порт-Аделаида», должен отбыть оставшуюся часть девятимесячного срока лишения свободы.

Как сообщает ABC News Australia, в июне присяжные признали Стивенса виновным по 12 эпизодам получения финансовой выгоды путём обмана и одному эпизоду использования поддельного документа. После освобождения он также должен будет выполнить двухлетнее предписание об исправительных мерах в обществе.

Схема с установкой бассейнов

Дело касалось соглашений об установке бассейнов с шестью семьями в Милдьюре на северо-западе штата Виктория. По данным ABC, в 2017 году потерпевшие потеряли в общей сложности 170 тысяч австралийских долларов после того, как Стивенс получил от них платежи за установку бассейнов.

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Источник отмечает, что у него не было регистрации строителя, необходимых разрешений и надлежащей страховки. Присяжные также оправдали Стивенса по одному другому аналогичному эпизоду получения финансовой выгоды путём обмана. Защита ссылалась на это оправдание в апелляции, утверждая, что вердикт был непоследовательным, необоснованным и не подтверждался доказательствами.

Оценка каждого эпизода

Судьи апелляционной инстанции отметили, что суд первой инстанции правильно разъяснил присяжным необходимость рассматривать каждое обвинение отдельно и определять, знал ли Стивенс о ложности своих заявлений на соответствующую дату.

Оправдание касалось первого взноса, который Джули Мартин уплатила 15 января 2017 года. С 27 января по 14 февраля того года Стивенс сотрудничал с зарегистрированной строительной компанией Bricol Building Products и законно установил шесть бассейнов. Судьи согласились, что на момент первого платежа он мог планировать привлечь компанию к работам. В то же время они учли доказательства того, что Стивенс не передал Bricol документы по другим бассейнам, включая бассейн Мартин. Ее второй и третий платежи были произведены в марте, после завершения законных работ с Bricol.

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