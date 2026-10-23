巴基斯坦俾路支省议会推迟审议一项关于废除萨达尔制度的决议。该倡议由伊斯兰大会党议员毛拉纳·希达亚图尔·拉赫曼·俾路支提出，但此次会议仅进行了祈祷，并通过了一项对前省教育部长萨达尔·尼萨尔·阿里·哈扎里逝世表示哀悼的决议，Dawn报道。

会议推迟至10月26日

主持会议的副议长加扎拉·戈拉表示，议程中的其他事项将在下一次会议上审议。议会支持将工作推迟至10月26日星期一的提议，以表达对这位已故政治人物的敬意。下一次会议定于15:00举行。

萨达尔·尼萨尔·阿里·哈扎拉于10月20日在奎达去世。他在1997年大选中从奎达PB-2选区当选俾路支省议会议员，随后担任省教育部长。议员们一致通过一项决议，肯定他对该省的贡献，并向其家人表示慰问。

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事件背景

要求废除萨达尔制度的决议于1972年6月8日首次提交俾路支省议会。该决议的起草者是民族人民党议员法齐拉·阿利亚尼。文件呼吁废除其中所称具有剥削性且过时的制度，包括萨达尔制度、吉尔加制度和部落制度。

由于省议会没有自行废除该制度的宪法权力，该决议呼吁联邦政府通过相关立法。此后，联邦当局在祖尔菲卡尔·阿里·布托担任巴基斯坦总理期间通过了1976年《萨达尔制度废除法》。目前的决议计划于10月26日审议。

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