W Nigerii byli współpracownicy byłego gubernatora stanu Kaduna Nasira El-Rufaia opuścili Afrykański Kongres Demokratyczny (ADC) i wrócili do rządzącego Kongresu Wszystkich Postępowców (APC) przed wyborami powszechnymi w 2027 roku. Wśród nich są były szef personelu gubernatora Bashir Saidu oraz Jafaru Sani, który wcześniej pełnił funkcję komisarza ds. edukacji w administracji El-Rufaia, informuje Premium Times.

Spór wokół prawyborów ADC

Bashir Saidu w wywiadzie dla Radio France Internationale oskarżył El-Rufaia o polityczną zdradę. Jak powiedział, on i były senator Suleiman Hunkuyi pomogli El-Rufaiowi wygrać wybory gubernatorskie w 2015 roku i uzyskać reelekcję w 2019 roku.

Konflikt zaostrzył się po prawyborach ADC mających wyłonić kandydata na gubernatora stanu Kaduna. Isa Ashiru otrzymał 86 113 głosów, podczas gdy Jafaru Sani uzyskał 29 580 głosów i zajął drugie miejsce. Sani nie uznał wyników, twierdząc, że podczas głosowania doszło do nieprawidłowości. Saidu i jego sojusznicy uważali, że El-Rufai poparł Ashiru, a także twierdzili, że na decyzję partii wpływała rodzina byłego gubernatora i wąskie grono jego współpracowników. Członek rodziny El-Rufaia, z którym skontaktowało się wydanie, odmówił komentarza w sprawie tych zarzutów.

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Przejście do obozu Uby Saniego

17 października w mieście Zaria Saidu, Sani, były senator Suleiman Abdu Kwari oraz inni politycy oficjalnie dołączyli do APC i poparli urzędującego gubernatora stanu Ubę Saniego. Saidu oświadczył, że kierowana przez niego grupa polityczna Kaduna De-Initiatives uczestniczyła w budowaniu struktur ADC w stanie, lecz zdecydowała się opuścić partię z powodu niezgody z jej kierownictwem i procedurą wyłaniania kandydatów.

Podczas ceremonii Suleiman Hunkuyi wezwał Ubę Saniego, by nie zwalniał El-Rufaia z aresztu do zakończenia wyborów gubernatorskich w 2027 roku. Według wydania El-Rufai przebywa w areszcie w związku ze śledztwami i postępowaniami sądowymi dotyczącymi zarzutów związanych z okresem sprawowania przez niego urzędu. Kierował stanem Kaduna od 2015 do 2023 roku, po czym przekazał władzę Ubzie Saniemu.

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