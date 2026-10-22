В Нигерии бывшие соратники экс-губернатора штата Кадуна Насира Эль-Руфаи покинули Африканский демократический конгресс (ADC) и вернулись в правящий Конгресс всех прогрессивных сил (APC) перед всеобщими выборами 2027 года. Среди них — бывший глава аппарата губернатора Башир Саиду и Джафару Сани, ранее занимавший должность комиссара по вопросам образования в администрации Эль-Руфаи, сообщает Premium Times.

Спор вокруг праймериз ADC

Башир Саиду в интервью Radio France Internationale обвинил Эль-Руфаи в политическом предательстве. По его словам, он и бывший сенатор Сулейман Хункуи помогли Эль-Руфаи победить на губернаторских выборах 2015 года и переизбраться в 2019 году.

Конфликт обострился после праймериз ADC по определению кандидата на пост губернатора штата Кадуна. Иса Аширу получил 86 113 голосов, тогда как Джафару Сани набрал 29 580 голосов и занял второе место. Сани не признал результаты, заявив о нарушениях во время голосования. Саиду и его союзники считали, что Эль-Руфаи поддержал Аширу, а также утверждали, что на решение партии влияли семья бывшего губернатора и узкий круг его соратников. Член семьи Эль-Руфаи, к которому обратилось издание, отказался комментировать эти обвинения.

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Переход в лагерь Убы Сани

17 октября в городе Зария Саиду, Сани, бывший сенатор Сулейман Абду Квари и другие политики официально присоединились к APC и поддержали действующего губернатора штата Убу Сани. Саиду заявил, что возглавляемая им политическая группа Kaduna De-Initiatives участвовала в создании структуры ADC в штате, но решила выйти из партии из-за несогласия с ее руководством и процедурой выдвижения кандидатов.

Во время церемонии Сулейман Хункуи призвал Убу Сани не освобождать Эль-Руфаи из-под стражи до завершения губернаторских выборов 2027 года. По данным издания, Эль-Руфаи находится под стражей на фоне расследований и судебных разбирательств по обвинениям, связанным с его пребыванием в должности. Он возглавлял штат Кадуна с 2015 по 2023 год, после чего передал полномочия Убе Сани.

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