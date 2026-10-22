在尼日利亚，卡杜纳州前州长纳西尔·埃尔-鲁法伊的前盟友已离开非洲民主大会党（ADC），并在2027年大选前重返执政党全体进步大会党（APC）。其中包括前州长幕僚长巴希尔·赛义杜，以及曾在埃尔-鲁法伊政府中担任教育专员的贾法鲁·萨尼，据Premium Times报道。

围绕ADC初选的争议

巴希尔·赛义杜在接受法国国际广播电台采访时指责埃尔-鲁法伊政治背叛。他表示，他和前参议员苏莱曼·洪库伊曾帮助埃尔-鲁法伊赢得2015年州长选举，并在2019年成功连任。

在ADC为确定卡杜纳州州长候选人举行初选后，冲突加剧。伊萨·阿希鲁获得86,113票，而贾法鲁·萨尼获得29,580票，位居第二。萨尼不承认结果，称投票期间存在违规行为。赛义杜及其盟友认为埃尔-鲁法伊支持阿希鲁，并声称该党的决定受到前州长家族及其少数亲信的影响。该媒体联系到的一名埃尔-鲁法伊家族成员拒绝就这些指控发表评论。

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转投乌巴·萨尼阵营

10月17日，在扎里亚市，赛义杜、萨尼、前参议员苏莱曼·阿卜杜·夸里及其他政治人士正式加入APC，并支持现任州长乌巴·萨尼。赛义杜表示，由他领导的Kaduna De-Initiatives政治团体曾参与建设该党在该州的组织架构，但因不同意该党的领导层及候选人提名程序，决定退出该党。

在仪式期间，苏莱曼·洪库伊呼吁乌巴·萨尼在2027年州长选举结束前不要将埃尔-鲁法伊从羁押中释放。据该媒体称，埃尔-鲁法伊正被羁押，背景是针对与其在任期间有关指控的调查和司法程序。他在2015年至2023年间领导卡杜纳州，之后将权力移交给乌巴·萨尼。

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