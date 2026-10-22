Korea Południowa ma 22 października skierować do Rady Bezpieczeństwa ONZ list dotyczący domniemanego naruszenia przez KRLD Układu o zawieszeniu broni w wojnie koreańskiej. Zwrócenie się będzie dotyczyć dwóch eksplozji spowodowanych przez miny 21 września w strefie zdemilitaryzowanej, w wyniku których ucierpiało trzech południowokoreańskich żołnierzy, informuje Korea Herald.

List do Rady Bezpieczeństwa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Południowej oświadczyło, że ambasador kraju przy ONZ przekaże list przewodniczącemu Rady Bezpieczeństwa w Nowym Jorku. Seul wyjaśni w nim, że eksplozje zostały spowodowane przez miny przeciwpiechotne założone przez KRLD na południe od Wojskowej Linii Demarkacyjnej, zgodnie z ustaleniami południowokoreańskiej armii i Dowództwa ONZ.

Strona południowokoreańska uważa to za naruszenie Układu o zawieszeniu broni, który zakończył działania bojowe w wojnie koreańskiej w latach 1950–1953. W liście zażądane zostaną również przeprosiny i odpowiednie działania ze strony Pjongjangu, a także zostanie wyrażony apel o dialog, aby nie dopuścić do dalszej eskalacji i odbudować zaufanie. KRLD zaprzecza odpowiedzialności za incydent.

Napięcie na granicy

Rzecznik południowokoreańskiego resortu spraw zagranicznych Park Do Sun powiedział, że Seul zamierza również zwrócić uwagę Rady Bezpieczeństwa na próby KRLD przedstawiania legalnych operacji południowokoreańskich wojsk w pobliżu linii demarkacyjnej jako prowokacji oraz przypisywania Korei Południowej odpowiedzialności za wzrost napięcia.

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Według publikacji Kim Jo Dzong, siostra przywódcy KRLD Kim Dzong Una, w ostatnich dniach wydała serię oświadczeń przeciwko operacjom wojskowym Korei Południowej w pobliżu granicy. Groziła także postawieniem w stan gotowości propagandowych głośników skierowanych w stronę Korei Południowej.

KRLD wzmacnia swoją południową granicę od kwietnia 2024 roku: zakłada miny, buduje ogrodzenia i bariery. Podczas tych prac północnokoreańscy żołnierze wielokrotnie zbliżali się do Wojskowej Linii Demarkacyjnej lub ją przekraczali, po czym siły Korei Południowej przekazywały ostrzeżenia i oddawały strzały ostrzegawcze.

W sierpniu 2015 roku Seul już zwracał się do przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ po tym, jak dwóch południowokoreańskich żołnierzy odniosło ciężkie obrażenia od drewnianych min skrzynkowych w strefie zdemilitaryzowanej.

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