W Izraelu z platform mediów społecznościowych usunięto kilka kont, które według oceny służby bezpieczeństwa Szin Bet mogły być wykorzystywane do zagranicznego wpływania na nadchodzący proces wyborczy. W czwartek, 22 października, poinformował o tym Jerusalem Post.

Działania dotyczące kont

Szin Bet oświadczył, że wykryte konta prowadziły działalność, która mogła stworzyć możliwości zewnętrznego wpływu na proces wyborczy. Według służby konta te zostały usunięte.

Szin Bet poinformował również, że będzie nadal działać na rzecz zachowania uczciwości wyborów i procesu demokratycznego. W komunikacie nie sprecyzowano liczby usuniętych kont, platform społecznościowych ani kraju, który mógł być podejrzewany o wpływy.

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Oświadczenie Netanjahu

Wcześniej premier Izraela Binjamin Netanjahu w wywiadzie dla Jerusalem Post oświadczył, że Iran i jego regionalni pełnomocnicy rozważali sposoby wpływania na nadchodzące wybory. Ostrzegł, że Izrael odpowie siłą, jeśli dojdzie do takich prób.

Netanjahu nazwał również wybory strategiczną konfrontacją i wymienił polityków oraz organizacje, które, według niego, dążą do jego porażki.

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