Шин-Бет сообщил об удалении аккаунтов из-за возможного иностранного влияния — Jerusalem Post
В Израиле с платформ социальных сетей удалили несколько аккаунтов, которые, по оценке службы безопасности Шин-Бет, могли использоваться для иностранного влияния на предстоящий избирательный процесс. Об этом в четверг, 22 октября, сообщило издание Jerusalem Post.
Действия в отношении аккаунтов
В Шин-Бете заявили, что выявленные учетные записи осуществляли деятельность, которая могла создать возможности для внешнего влияния на избирательный процесс. По данным службы, эти аккаунты были удалены.
Шин-Бет также сообщил, что продолжит работу по сохранению честности выборов и демократического процесса. В сообщении не уточняются количество удаленных аккаунтов, социальные платформы или страна, которую могли подозревать во влиянии.
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Заявление Нетаньяху
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Jerusalem Post заявил, что Иран и его региональные прокси рассматривали способы влияния на предстоящие выборы. Он предупредил, что Израиль ответит силой, если такие попытки произойдут.
Нетаньяху также назвал выборы стратегическим противостоянием и перечислил политических деятелей и организации, которые, по его словам, стремятся к его поражению.