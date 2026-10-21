В Иране 23-летнюю студентку Наджме Амини приговорили к смерти за богохульство, связанное с публикациями в социальных сетях. Как сообщает RMF24 со ссылкой на правозащитные организации, в сентябре суд признал ее виновной в оскорблении пророка Мухаммеда.

Амини задержали в январе в Мешхеде — одном из важнейших мест паломничества для шиитов на северо-востоке Ирана. Власти не раскрыли содержание публикаций, которые были признаны богохульными.

Обвинения из-за публикаций

Местная газета Khorasan со ссылкой на слова самой Амини сообщила, что она создала эти публикации после употребления галлюциногенных грибов в компании друзей.

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В записи из тюрьмы, переданной правозащитникам, студентка выразила надежду увидеть свободный Иран до возможной казни.

Призыв остановить казнь

Представительница базирующегося в США Центра прав человека в Иране Бахар Гандехари призвала международное сообщество срочно вмешаться, чтобы остановить исполнение приговора. Отдельно суд приговорил Амини к 12,5 года лишения свободы за предполагаемое посягательство на национальную безопасность.

По данным правозащитной организации HRANA, иранская киберполиция разыскала Амини после массовых протестов, которые прошли в стране прошлой зимой. Приговор вызвал критику международных организаций и правозащитников, призывающих остановить казнь и обеспечить справедливое судебное разбирательство.

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